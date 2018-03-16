В Челнах пройдет конкурс юных чтецов Корана

(Набережные Челны, 16 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в 23-й раз состоится конкурс юных чтецов Корана, сообщает пресс-служба мухтасибата Автограда.

Конкурс пройдет 28 марта в «Ак мечети». Традиционно в нем примут участие чтецы, представляющие города и районы не только татарстанского Закамья, но и Удмуртии, Кировской области, Башкортостана.

В этом году состязания по правильному и красивому чтению Корана будет проходить в четырех возрастных группах. Девочки и мальчики соревнуются отдельно. В прошлом году самым юным участникам было всего по три года. Победителей определят по балльной системе. Им вручат дипломы и ценные подарки.

Участниками конкурса могут стать дети, которые осваивают азы правильного чтения священной книги мусульман в воскресных школах при мечетях или с помощью родителей. Шакирды дневных медресе на конкурс не допускаются.

Организаторами конкурса выступают Духовное управление мусульман РТ, Набережночелнинский мухтасибат и ООО «Духовно-деловой центр "Ислам нуры"».