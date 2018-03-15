Белый дом анонсировал жесткий курс Трампа в отношении РФ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен проводить «чрезвычайно жесткую линию» в отношении России, пока та не изменит свое поведение. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает «Интерфакс».

В качестве примера соответствующего курса она привела состоявшееся сегодня расширение антироссийских санкций, замечает RT.

При этом американская администрация готова вместе работать с российской стороной над решением общемировых проблем, например, над разрешением ситуации на Корейском полуострове, добавила Сандерс.