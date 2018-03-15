Все новости Татарстан Россия

Политика

Белый дом анонсировал жесткий курс Трампа в отношении РФ

15 марта 2018, 23:51

По словам представителя Белого дома Сандерс, американская администрация готова к сотрудничеству с Россией.
Эксперт заявил о замене имен в «кремлевском докладе» в последний момент
США утвердили список связанных с РФ лиц, которым угрожают санкции
Вашингтон выразил протест Москве в связи с высылкой дипломатов
CNN напомнил о высказываниях Трампа до начала президентской кампании
США ввели санкции против ФСБ и руководства ГРУ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен проводить «чрезвычайно жесткую линию» в отношении России, пока та не изменит свое поведение. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает «Интерфакс».

В качестве примера соответствующего курса она привела состоявшееся сегодня расширение антироссийских санкций, замечает RT.

При этом американская администрация готова вместе работать с российской стороной над решением общемировых проблем, например, над разрешением ситуации на Корейском полуострове, добавила Сандерс. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter