В Майами обрушился строившийся пешеходный мост

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В американском городе Майами (штат Флорида) обрушился строившийся пешеходный мост. Обломками оказались придавлены несколько автомобилей, передает РИА Новости.

По информации Miami Herald, в результате инцидента погибли несколько человек, многие получили ранения. О шести погибших сообщает местный телеканал Local10.

Сооружение возводилось неподалеку от кампуса Международного университета на юго-западе города. Ввести его в эксплуатацию предполагалось в будущем, 2019 году.

Причина случившегося пока остается неизвестной, ведутся спасательные работы. Посольство РФ в США выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео с места трагедии.

My Thoughts and prayers go out for those victims in Florida this state has been through a lot we need better and stronger infrastructure. #Miami pic.twitter.com/3xXsJ5s9AU