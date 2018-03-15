Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Майами обрушился строившийся пешеходный мост

15 марта 2018, 23:13

Погибли несколько человек, многие получили ранения.
В Ленинградской области из-за обрушения моста нарушено автомобильное сообщение
В Турции из-за обрушения моста пропали без вести 15 человек
На Камчатке рухнул мост
В Башкирии обрушился мост через р.Белая
В Орле во время праздничного салюта обрушился мост

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В американском городе Майами (штат Флорида) обрушился строившийся пешеходный мост. Обломками оказались придавлены несколько автомобилей, передает РИА Новости.

По информации Miami Herald, в результате инцидента погибли несколько человек, многие получили ранения. О шести погибших сообщает местный телеканал Local10.

Сооружение возводилось неподалеку от кампуса Международного университета на юго-западе города. Ввести его в эксплуатацию предполагалось в будущем, 2019 году.

Причина случившегося пока остается неизвестной, ведутся спасательные работы. Посольство РФ в США выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео с места трагедии. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter