В казанском поселке Юдино в этом году отремонтируют 24 улицы

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в поселке Юдино будут отремонтированы 24 улицы общей площадью 74 тыс. кв. м на сумму 126 млн рублей. Таким образом, все центральные улицы жилого массива будут приведены в нормативное состояние.

Об этом заявил сегодня на встрече с его жителями и работниками подразделений Казанского территориального управления ГЖД глава администрации Кировского и Московского районов столицы РТ Сергей Миронов.

В прошлом году в поселке за 48 млн рублей были отремонтированы пять дорог. Общая протяженность дорог в Юдино составляет 21 км, рассказал докладчик.

«В этом году планируется ремонт автодороги от улицы Бирюзовая до жилого массива Новое Юдино за 40 млн рублей, включая обустройство уличного освещения», – поделился планами Миронов.

Он также отметил, что с 2006 года в Юдино были построены 11 многоквартирных домов, в том числе девять – по программе социальной ипотеки. С 2008 года капитально отремонтированы 44 дома из 185 существующих многоквартирных домов на сумму 200 млн рублей.

«В 61 доме необходимо выполнить ремонт фасадов и кровли по дорогам первой категории», – заметил глава администрации Кировского и Московского районов.

Миронов подчеркнул, что с 2008-го по 2017 год капитально отремонтированы 26 придомовых территорий на 45 млн рублей. В этом году будут отремонтированы три придомовые территории на 27 млн рублей. «В целом в ремонте нуждаются еще 59 придомовых территорий», – сказал он.

В прошлом году в Казани по программе «Безопасный город» были установлены видеокамеры на многоквартирных жилых домах, напомнил докладчик. «В этом году только в Юдино запланировано разместить 177 камер на 59 домах, 105 из которых уже установлены», – добавил он.