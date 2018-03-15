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Политика

Минобороны РФ отреагировало на требование британского министра «заткнуться»

15 марта 2018, 22:20

Представитель военного ведомства Конашенков увидел в словах Уильямсона свидетельство «интеллектуальной импотенции».
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). На требование министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона к России «уйти и заткнуться» отреагировало российское военное ведомство, передает RT.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков увидел в словах британского министра проявление «крайней степени его интеллектуальной импотенции».

По его мнению, подобная «риторика базарной хабалки» подтверждает как несоответствие действительности звучащих в адрес России обвинений, так и «полное ничтожество» делающих соответствующие заявления политиков.

Ранее Уильямсон посоветовал РФ никак не реагировать на высылку 23 дипломатов, так как эта мера является адекватным ответом на ее действия. 


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