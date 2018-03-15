Самарскую легковушку с телами людей из-под грузовика в Новошешминском районе вытаскивали пожарные

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Легковушку с телами людей из-под грузовика в Новошешминском районе вытаскивали пожарные, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня на трассе в Новошешминском районе грузовик, который вез камень, опрокинулся и придавил легковое авто.

Как выяснилось, авария произошла в 15.19 на 38-м километре автодороги Азеево – Черемшан – Шентала.

«МАЗ» столкнулся с «Ладой Калиной» с номерами Самарской области. После удара грузовик опрокинулся и придавил «Ладу». 27-летний водитель и 51-летний пассажир погибли мгновенно.

На место выехали пожарные ПСЧ № 124. Именно они при помощи спецтехники подняли грузовик, используя гидравлический инструмент, вырезали из смятого автомобиля тела погибших мужчин.

После чего очистили трассу от разлившегося топлива.