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На столетие казанского поселка Юдино железнодорожники потратят более 100 млн рублей

15 марта 2018, 22:32

На столетие казанского поселка Юдино железнодорожники потратят более 100 млн рублей Программа включает более тысячи мероприятий по подготовке к празднованию юбилея поселка.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). К столетию казанского поселка Юдино железнодорожники планируют освоить более 100 млн рублей. Об этом заявил сегодня на встрече с жителями жилого массива заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

Капитальный ремонт объектов инфраструктуры станции Юдино проводится ежегодно, в прошлом году на это было затрачено более 53 млн рублей, рассказал докладчик.

«В этом году исполняется сто лет со дня образования станции Юдино и одноименного жилищного массива. К этой дате предприятиями Юдинского железнодорожного узла планируется освоить более 100 млн рублей, в том числе на такие социально значимые объекты, как котельная, теплотрасса станции Юдино, водозабор в Куземетьево, ремонт здания профилактория и посадочных структур», – отметил он.

По словам Черемнова, разработана программа, которая включает более 1 тыс. наименований мероприятий по подготовке к празднованию столетия поселка.


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