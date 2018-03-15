На столетие казанского поселка Юдино железнодорожники потратят более 100 млн рублей

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). К столетию казанского поселка Юдино железнодорожники планируют освоить более 100 млн рублей. Об этом заявил сегодня на встрече с жителями жилого массива заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

Капитальный ремонт объектов инфраструктуры станции Юдино проводится ежегодно, в прошлом году на это было затрачено более 53 млн рублей, рассказал докладчик.

«В этом году исполняется сто лет со дня образования станции Юдино и одноименного жилищного массива. К этой дате предприятиями Юдинского железнодорожного узла планируется освоить более 100 млн рублей, в том числе на такие социально значимые объекты, как котельная, теплотрасса станции Юдино, водозабор в Куземетьево, ремонт здания профилактория и посадочных структур», – отметил он.

По словам Черемнова, разработана программа, которая включает более 1 тыс. наименований мероприятий по подготовке к празднованию столетия поселка.