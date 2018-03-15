Архитекторы Финляндии презентовали свои проекты в Казани

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Татьяна Иванова). В Центре современной культуры «Смена» прошел День финской архитектуры, организаторами которого выступили журнал «Проект Балтия» и ассоциация архитектурных бюро Финляндии ATL, а также фонд «Института развития городов Республики Татарстан».

Программа мероприятия включала два блока. В первом выступили архитекторы из Финляндии совместно с коллегами из Татарстана, а во втором были орагнизованы лекции, посвященные не только глобальным проблемам городской застройки, но и личностному развитию жителей мегаполисов.

Открыл первый блок представитель ассоциации архитектурных бюро Финляндии ATL Калле Эуро. Он поприветствовал гостей мероприятия, в числе которых были казанские архитекторы и студенты КГАСУ.

«У вас очень сильные национальные традиции. Это проявляется во всем, в том числе и в архитектуре. На самом деле это очень интересно, поскольку финская архитектура немного другая, она больше делает упор на решении проблем. Для нас здания – это функции, и мы гордимся, что в них удобно жить», – отметил Эуро.

Модератор вечера – главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов добавил, что сейчас финская архитектура очень популярна. Он напомнил про феномен северного модерна, который преобладал в Санкт-Петербурге начала XX века, а также отметил, что сейчас финская архитектура востребована не только в соседних странах Северной Европы. К примеру, в столице Татарстана на данный момент работают несколько финских компаний.

Также в рамках первого блока выступили делегаты архитектурных фирм Финляндии, презентовав свои проекты и отметив их удобство для жителей больших и малых городов.

Руководитель финской образовательной группы Хейкки Луминен рассказал, как нужно организовывать школы и детские сады. По его мнению, при строительстве помещений необходимо делать упор на планировку и мебель. Немаловажным фактором является и освещение, которое, как показало наблюдение за школьниками, сильно влияет на их внимание и настроение.

«В этом деле мы учителя без границ – предлагаем всем архитекторам новые модели, в которых делается упор на более эффективное обучение. В этом году хотим перевести наши буклеты на русский язык, чтобы нашими знаниями могли пользоваться не только в Финляндии, но и в России», – пояснил докладчик.

Маркус Сеплянен же из компании LSV Architects добавил, что сейчас финская архитектура нацелена на компактность и эффективность помещений. «Нам важен эффект. Мы сокращаем длинные коридоры и ненужные площадки, нам необходима экономичность помещений», – подчеркнул он.

Поделились своим опытом и представители Татарстана. Помощник Президента РТ Наталия Фишман презентовала делегатам из Финляндии проекты по реализации комфортной среды, которые осуществляются на территории республики с 2015 года.

«Когда в 2016 году мы занимались благоустройством водоохранных зон, мы во многом ориентировались на ваш (финский – прим. Т-и) опыт, и, конечно же, нам бы хотелось многому научиться у вас. Большая часть того, что вы нам показывали, вызывает глубочайшее восхищение, однако существующие на сегодняшний день российские нормативы нам не позволяют применять увиденное в полном объеме. Но мы надеемся, что сможем на это повлиять», – заметила она.

Также Фишман сказала, что была бы рада видеть финских архитекторов на казанских обучающих мероприятиях, чтобы как можно лучше изучить финскую культуру проектированиия общественных пространств и городов в целом.

Сейчас у Казани большие планы по части освещения, а также формирования новых норм строительства, рассказала заместитель главного архитектора столицы РТ Дарья Толовенкова. Она сообщила, что главная задача властей города – не умерять амбиции архитекторов, а побуждать их двигаться и развиваться совместно с застройщиками, находя решения, которые будут удовлетворять всех, включая жителей.

В конце встречи финские делегаты рассказали о своих впечатлениях о Казани. По их словам, город очень красив. Ему необходимо сохранять старинную архитектуру, но при этом не бояться пробовать что-то новое и расширяться.