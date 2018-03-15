Собчак и Гудков решили создать Партию перемен

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак и оппозиционный политик Дмитрий Гудков создадут на базе партии «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева новую политическую силу, которая пока носит условное название Партии перемен. Об этом они объявили на встрече со своими сторонниками, передает РБК.

В своей речи Гудков заявил, что целью является «вернуть в политику хотя бы понятие нормы» и новая партия должна объединить людей разных взглядов, так как «не время обсуждать интерьер в горящем доме». Текст выступления он выложил в своем Telegram-канале.

Собчак же, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула, что главное – новая партия не будет вождистской, сообщает телеканал «Дождь».

Ранее Гудков анонсировал создание новой партии в своем Telegram-канале, отметив, что объединить оппозиционные силы на базе партии «Яблоко», с которой он ранее сотрудничал, невозможно.