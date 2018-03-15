Сурайкин попытался подраться на дебатах с Максимом Шевченко

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты РФ от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин во время дебатов на телеканале «Россия 1» попытался устроить драку с доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина – журналистом Максимом Шевченко. Запись инцидента доступна на YouTube, передает РИА Новости.

Сурайкин пригласил для участия в дебатах женщину, которую назвал бывшей работницей Совхоза имени Ленина, чьим руководителем является Грудинин. Перед ее выступлением кандидат от КПРФ покинул студию, оставив вместо себя Шевченко.

После этого демарша гостья передачи начала рассказывать, что директор совхоза якобы выселил ее семью из их квартиры. Тогда представитель Грудинина попросил Сурайкина уйти на время выступления его представителя.

За этим последовала словесная перепалка, которая едва не переросла в драку. Кандидат на пост главы государства бросился к журналисту, но его успели вывести из студии.

Это не первый конфликт Сурайкина и Шевченко в ходе дебатов. Ранее они поругались из-за посещения политиком Киева.