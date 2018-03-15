«Холостяк» прокатил двух жительниц Казани на лимузине

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Две девушки из Казани выиграли по поездке на лимузине и по букету цветов от «Холостяка» Егора Крида, сообщает пресс-служба ТНТ.

В преддверии старта нового сезона шоу «Холостяк» провело масштабную акцию по всей России. В праздничные дни лимузины «Холостяка» катали победителей всероссийской акции по самым красивым местам их родных городов. В акции приняли участие 23 города и 47 лимузинов.

Промокампания стартовала 5 марта. Все желающие делали репост акции на своей странице, писали в комментариях свой город и причину, по которой нужно смотреть шоу «Холостяк».

8 марта Егор Крид выбрал 47 победителей из 23 городов, истории которых понравились ему больше всего. Среди них оказались 45 девушек, а также два молодых человека из Кемерова и Томска.

Победителями в Казани стали Анастасия Андреева и Кристина Рязанцева. В назначенный час за ними заехали лимузины, в которых девушек ждали букеты цветов от Егора Крида, шампанское и угощения.

Премьера нового сезона шоу «Холостяк» состоялась 11 марта. За сердце Егора Крида в течение 14 недель будут бороться представительницы прекрасного пола со всей страны.