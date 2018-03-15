Президент РТ предложил отпраздновать столетие поселка Юдино в День республики

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил отпраздновать столетие казанского поселка Юдино в День республики. Такое предложение он высказал сегодня на встрече с его жителями и работниками подразделений Казанского территориального управления ГЖД.

Во время встречи татарстанский лидер пообещал собравшимся ремонт ДК Железнодорожников, фасадов зданий, дорог и дворов. Он заверил, что все поступившие инициативы от жителей Юдино, связанные с благоустройством поселка, будут под контролем.

«К работам по ремонту здания ДК, фасадов домов, дорог, дворов в этом году приступаем. Вам объявим, какие работы и когда будут выполнены, – сказал Президент РТ. – К столетию поселка нужно постараться максимально сделать все, что можно, например, фасады, дороги».

Рустаму Минниханову напомнили, что юбилей поселка планируется отметить в День железнодорожника, который в этом году празднуется 5 августа.

«Но это все связано не только с юбилеем Юдино. На самом деле проблемы здесь накопились, и они сами по себе не решатся. Столетие можно привести и в День республики, тогда больше сделаем», – заявил он.

Вопрос ремонта фасадов зданий Президент РТ поручил решить Минстрою Татарстана. «По фасадам домов, конечно, вопросы есть. Хотя бы центральную площадь надо привести в порядок. Очень неприглядно», – подчеркнул он.

Лидер республики также считает необходимым благоустроить общественные пространства в поселке. «Здесь 20 тыс. человек живут и работают», – заметил он.

По его словам, требует благоустройства и общественный пляж. На этот больной для местных жителей вопрос он попросил обратить внимание помощника Президента РТ Наталию Фишман.

Говоря о ремонте дворовых территорий, Президент РТ подтвердил, что работы будут продолжены.

При разработке генплана Казани, по его мнению, можно рассмотреть возможность строительства объездной дороги для грузового транспорта. «Ильсур Раисович, надо взять в работу. Все равно объездная дорога нужна и необходимо начать проектирование», – обратился он к мэру столицы РТ Ильсуру Метшину.

В завершение встречи Рустам Минниханов затронул тему сноса расселенного аварийного жилья. «Давайте так: то, что надо снести, мы снесем, а дальше надо думать. Жилищный фонд за это отвечает», – заключил он.