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Из-за ухудшения погоды Госавтоинспекция Татарстана просит водителей быть предельно осторожными

15 марта 2018, 20:47

В ближайшие двое суток прогнозируются резкие перепады температуры, мокрый снег, ухудшение видимости и гололедица.

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция Татарстана просит водителей быть предельно осторожными, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госавтоинспекции РТ.

По информации от синоптиков ближайшие два дня в Республике Татарстан ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируются резкие перепады температуры, мокрый снег и ухудшение видимости. Также не исключено образование гололедицы.

В связи с этим Управление ГИБДД МВД по РТ призывает водителей быть крайне внимательными за рулем, воздержаться от опасных маневров, а также выбирать максимально безопасную скорость движения.
 


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