Михалков рассказал о самочувствии после падения в Нижнем Новгороде

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Режиссер Никита Михалков рассказал, что после обследования в больнице Нижнего Новгорода ему сделали перевязку, он чувствует себя нормально. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой», — сказал Михалков.

Ранее сообщалось, что Михалков поскользнулся и упал во время рабочей поездки в Нижний Новгород.

Серьезных травм у режиссера нет, сообщили в его пресс-службе.

Михалков приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании.