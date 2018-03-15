Два человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек под Казанью

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В лобовом столкновении двух автомобилей под Казанью погибли два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Смертельное ДТП произошло сегодня около пяти вечера на 27-м километре трассы Казань – Оренбург.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Жигулей» не выбрал безопасную скорость и вылетел на полосу встречного движение. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Хендэ».

Удар был такой силы, что автомобили раскидало по разным сторонам дороги.

В результате аварии водитель отечественной легковушки и его 37-летний пассажир погибли на месте.

Водитель корейского автомобиля с различными травмами был госпитализирован в РКБ.

