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Елизавета II позволила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

15 марта 2018, 20:15

Королева издала официальную декларацию о «Договоре о женитьбе между моим самым дорогим и любимым внуком принцем Гарри и Рэйчел Меган Маркл».
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Королева Великобритании Елизавета II официально позволила принцу Гарри жениться на Меган Маркл. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Associated Press.

Королева издала официальную декларацию о «Договоре о женитьбе между моим самым дорогим и любимым внуком принцем Гарри и Рэйчел Меган Маркл», говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорский замок приглашены 2 тыс. 640 обычных британских жителей.

Свадьба состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.


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