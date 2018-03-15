Председатель ФНПР Михаил Шмаков: Голосование – гражданский долг каждого

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков сегодня встретился с волонтерами регионального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, почему каждый гражданин России должен пойти на голосование, он подчеркнул: «В самом вопросе уже есть ответ. Потому что он – гражданин. Гражданин должен выполнять свой гражданский долг. Голосование – гражданский долг. У каждого гражданина есть право проголосовать за того, чья программа его больше устраивает».

Сам председатель ФНПР и доверенное лицо Владимира Путина на выборы пойдет обязательно. Он уверен, что так же поступит и подавляющее большинство россиян, что бы там об инертности граждан страны ни говорили оппоненты.

«Сегодня я стал участником трех дискуссий с участием доверенных лиц всех других кандидатов. Основной тип сообщений, которые пытаются донести до избирателей представители других штабов и представители других кандидатов: сказать, что все плохо у нас, а вот выберете нашего кандидата, то сразу все будет хорошо. Это, конечно, обман. Обман избирателей, обман граждан, потому что ничто сразу хорошо не бывает – волшебной палочки ни у кого нет», — подчеркнул Михаил Шмаков.

Он признал, что еще не все, что нужно, в стране удалось реализовать. Но тем из представителей оппозиции, кто в своих выступлениях утверждает, что в России не происходит никаких положительных изменений, он рекомендует чаще поднимать глаза и смотреть по сторонам.

Да, еще многое предстоит сделать, и именно об этом действующий Президент России говорил в своем послании Федеральному Собранию РФ. «Он говорил о развитии и человеческого капитала, и экономики, о повышении доходов населения и развитии регионов и России в целом. А во второй части было предупреждение нашим заклятым друзьям», — напомнил Шмаков.

Стараются эффективно использовать каждый из оставшихся до голосования дней и другие кандидаты. Поток агитматериалов штабов Ксении Собчак и Григория Явлинского – растет. Павел Грудинин сам недавно ненадолго приезжал в Казань.

Активность сторонников Максима Сурайкина, Сергея Бабурина, Бориса Титова и Владимира Жириновского – несколько скромнее, но тоже заметна.