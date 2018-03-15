В Росавтодоре рассказали об особенностях нового ГОСТа дорожной разметки

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Новый ГОСТ дорожной разметки, разработанный по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодор), стандартизирует виды разметки, а не регламентирует ее применение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя агентства.

Ранее сообщалось, что новые элементы разметки желтого и синего цвета появятся на российских дорогах в июне.

«Новый ГОСТ, который разрабатывался по заказу ФДА, просто стандартизирует виды разметки, не регламентируя применение. Применение типов разметки осуществляется по ныне действующему ГОСТу», — сказал представитель агентства.

«Обращаю внимание, что в ГОСТ Р 51256-2018 не устанавливаются правила применения дорожной разметки, что однозначно должно быть ясно для всех. Вопросы применения дорожной разметки содержатся в ГОСТ Р 52289-2004, который в настоящее время находится в процессе переработки, заказчиком выступает Росавтодор, исполнителем — ФАУ РОСДОРНИИ», — заметил собеседник агентства.

Таким образом, поправки в ГОСТ, которые вступят в силу с 1 июня 2018 года, лишь стандартизируют виды дорожной разметки, а правила ее применения еще только разрабатываются и выйдут позднее.