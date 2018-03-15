(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман выступила на Дне финской архитектуры в Казани, где отметила важность не только благоустройства школьных дворов, но и самой образовательной программы.

«Благоустройство школьных дворов — это хорошая и важная тема. Я надеюсь, что в ближайшее время мы ей займемся, но глобально сейчас мы занимаемся другими проектами. И для больниц, и для школ очевидно, что это необходимые вещи, но я пока не могу говорить про школьную архитектуру. Моя позиция в том, что все не так, но начинать надо с образовательного процесса, а не с самих помещений», — считает Фишман.

День финской архиректуры в Казани проходит в рамках приезда в Татарстан финской бизнес-делегации совместно с послом Финляндии в РФ.