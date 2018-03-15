Минфин США объяснил расширение санкций против России

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). США расширили санкции против России в связи с кибератаками, в том числе с использованием вируса NotPetya. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на заявление главы Минфина США Стивена Мнучина.

«Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту, что произошла 15 февраля, — кибератака NotPetya», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Штаты расширили санкции в отношении России.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о возможной причастности России к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.