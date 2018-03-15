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Экономика и финансы

Минфин США объяснил расширение санкций против России

15 марта 2018, 19:26

В американском Минфине уверены, что Россия совершает кабиратаки на США.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). США расширили санкции против России в связи с кибератаками, в том числе с использованием вируса NotPetya. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на заявление главы Минфина США Стивена Мнучина.

«Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту, что произошла 15 февраля, — кибератака NotPetya», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Штаты расширили санкции в отношении России. 

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о возможной причастности России к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.


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