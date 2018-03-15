За два часа рейда в Казани зафиксировали 14 нарушений пассажирских перевозок автобусами

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Инспекторы ДПС и сотрудники Ространснадзора за два часа профилактического рейда выявили 14 нарушений правил перевозки пассажиров междугородних и городских рейсов.

Особое внимание полицейские уделили соблюдению режима труда и отдыха водителей с использованием тахографов и техническим неисправностям.

«В текущем году уже за два месяца произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. С 15 по 26 марта сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки общественного транспорта. Цель мероприятия: обеспечения безопасности перевозки в области пассажирских перевозок», – рассказал начальник отделения по Кировскому району отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани Рафаэль Сагдиев.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили исправность и документы автобусов совместно с государственным инспекторам Ространснадзора.

«У нас нет полномочий останавливать транспортное средство вне постов, сотрудники Госавтоинспекции останавливают, документы передают. Раз в неделю с инспекторами ДПС мы выезжаем на такие рейды. Сегодня грубых нарушений нет. Документы смотрим, если водитель пустой и никого не перевозит, составляем акт о проверке. Работаем для профилактики выявления и пресечения соблюдения обязательных требований транспортного законодательства», – объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ» государственный инспектор Ильнар Баговеев.

Одним из первых остановили водителя «Фиата», который следовал в Чувашию по маршруту Сокол-Юраково. Полицейские считают, что у него не исправно рулевое управление. Микроавтобус забрал эвакуатор.

«Сейчас машину заберут и я здесь под забором ночевать, что ли, буду? Придумали проблему на пустом месте, все у меня хорошо с рулевым», – возмущается водитель.

Водителей красных автобусов также не обошли стороной. Так, у автобуса «10а» отсутствовала одна противотуманная фара, частично неисправно рулевое управление и есть трещина на лобовом стекле. Пассажиров транспорта пришлось пересадить в другой автобус, на водителя был наложен штраф.

«Это же не мой автобус, а транспортного предприятия, а штраф выписывают мне. Такие рейды постоянно проводят, часто нас проверяют», – сказал водитель автобуса.