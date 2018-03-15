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Пятую за неделю подозрительную посылку прислали в парламент Британии

15 марта 2018, 18:55

Вещество в конверте было признано безвредным.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Сегодня днем полиция проверила подозрительный сверток, доставленный в Вестминстерский дворец, сообщили «Известия».

Вещество в конверте оказалось безопасным.

По данным агентства, это уже пятый инцидент с подозрительными посылками за неделю.

В минувший понедельник в здание, где находятся офисы парламентариев, были доставлены два подозрительных почтовых отправления, вещество в них было признано безвредным.

Во вторник поступили еще два отправления, вещества в них также угрозы не представляли.

 


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