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Аквалангисты РТ в Казани готовятся к новому мировому рекорду

15 марта 2018, 18:44

Дайверы готовятся к арктической экспедиции и планируют на шесть часов погрузиться в озеро Изумрудное.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Аквалангисты Русского географического общества в Татарстане готовятся к новой арктической экспедиции на озере Изумрудное в Казани. Об этом сообщается на портале мэрии Казани. 

Татарстанцы планируют разработать безопасную технологию жизнеобеспечения в условиях длительного нахождения под водой при низкой температуре и видимости и внедрить ее в экспедиционную практику. Это достижение может стать новым мировым рекордом. 

Тренировочные погружения пройдут 16-17 марта в Казани. Аквалангисты на шесть часов погрузятся в озеро, температура которого составляет 3 — 5 градусов выше нуля. 

В конце года, когда водоем покроется льдом, аквалангисты опустятся под воду почти на 10 часов.

У татарстанских дайверов уже было длительное погружение. В 2016 году на Белом море они опустились на 102 метра под лед, рассказал заместитель председателя отделения РГО в РТ Андрей Агарков. 

Конкретная дата арктическая экспедиция пока не установлена. Скорее всего, она состоится в следующем году.


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