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В Казани впервые пройдет форум молодых законотворцев Госсовета РТ

15 марта 2018, 18:38 , Фото: gossov.tatarstan.ru

В Казани впервые пройдет форум молодых законотворцев Госсовета РТ Инициатором проведения мероприятия выступила Общественная молодежная палата при парламенте республики.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани впервые пройдет форум молодых законотворцев Госсовета РТ. Инициатором проведения мероприятия выступила Общественная молодежная палата при парламенте республики.

Планируется, что форум молодых законотворцев Госсовета РТ пройдет 27 апреля в День российского парламентаризма.

Председатель Общественной молодежной палаты при ГС РТ Ильдар Суфияров сообщил ИА «Татар-информ», что мероприятие проводится с целью вовлечения молодежи, активных граждан в законотворческий процесс.

Организаторы ожидают, что в форуме примет участие около 140 человек.

 


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