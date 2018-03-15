(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани впервые пройдет форум молодых законотворцев Госсовета РТ. Инициатором проведения мероприятия выступила Общественная молодежная палата при парламенте республики.
Планируется, что форум молодых законотворцев Госсовета РТ пройдет 27 апреля в День российского парламентаризма.
Председатель Общественной молодежной палаты при ГС РТ Ильдар Суфияров сообщил ИА «Татар-информ», что мероприятие проводится с целью вовлечения молодежи, активных граждан в законотворческий процесс.
Организаторы ожидают, что в форуме примет участие около 140 человек.