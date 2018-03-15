Труппа Качаловского театра отправится в Ганновер на фестиваль «Мост»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Труппа Казанского русского драматического театра им. В. Качалова отправляется в Германию на Международный фестиваль камерных театров «Мост», который пройдет в Ганновере с 23 по 28 марта.

На масштабном театральном форуме 27 марта казанцы представят моноспектакль «Последний день», посвященный Марине Цветаевой. Постановка актрисы театра, народной артистки России и Татарстана Светланы Романовой — рассказ о жизни и судьбе сквозь призму стихов и дневниковых записей одного из величайших поэтов XX века.

Точкой отсчета для сюжета становится последний день Марины Цветаевой, день ее трагической смерти в Елабуге. Как будто перед глазами поэта и зрителей в последнюю минуту пролетает вся жизнь: детство, смерть матери, юность, любовь, разлука, эмиграция, возвращение. Последний день становится и финальной точкой спектакля. Спектакля, но не судьбы поэта. Этот раскрытие в вечность — один из главных месседжей актрисы, проживающей на глазах зрителей трагическую жизнь великого русского поэта.

Автору и исполнителю спектакля в 2017 году была присуждена Литературная премия имени Цветаевой. «Последний день» — результат многолетней кропотливой работы по изучению жизни и творчества поэта, искренней любви актрисы к поэзии и личности одной из самых трагических фигур русской литературы.