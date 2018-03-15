В Бугульме пройдут сплошные проверки автобусов

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Бугульме и районе пройдут сплошные проверки автобусов. Мероприятия на дорогах стартуют 15 марта и закончатся 26-го числа, сообщает «Бугульминская газета».

По словам инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Бугульминскому району Гульнары Гибадуллиной, будет проверяться соблюдение режима труда и отдыха водителей с использованием технических средств контроля.

Сотрудники ДПС будут останавливать автобусы, которые выходят в регулярные рейсы либо ездят по заказу по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

С начала 2018 года в Татарстане зарегистрировано 29 ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, в которых пострадали 48 участников дорожного движения. На территории Бугульминского района таких ДТП пока не зарегистрировано.