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Политика

Савченко извинилась за обвинение Парубия в причастности к расстрелам на майдане

15 марта 2018, 18:10

Надежда Савченко обвинила Андрея Парубия по ошибке, призналась она.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Надежда Савченко извинилась перед спикером парламента Украины Андреем Парубием, которого она ранее обвинила в участии в расстреле участников майдана в 2014 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Савченко имела в виду главу комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, сказала она.

Во время госпереворота именно он провел снайперов в отель в центре Киева, откуда они открыли огонь по людям, утверждает политик.

«Если я сказала Парубий тогда, я прошу прощения... публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилию Парубий, то имела в виду Пашинский», — заявила депутат.


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