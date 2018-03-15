В Москве арестованы пять экс-полицейских по обвинению в краже янтаря

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Москве арестованы пять экс-полицейских и двое соучастников по обвинению в краже янтаря на два миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в июле 2016 года правоохранители выяснили, что у гендиректора одной из московских организаций имеется необработанный янтарь. Под видом проведения розыскного мероприятия полицейские прибыли в офис организации и принялись угрожать директору ответственностью за нарушение сдачи государству драгоценных камней. В результате злоумышленники похитили янтарь-сырец стоимостью 2 миллиона рублей и более 700 тысяч рублей.

Они также потребовали у гендиректора взятку в 1,5 млн рублей за непривлечение его к ответственности. В тот же день напуганный мужчина передал им денежные средства.

Сейчас фигурантам предъявлено обвинения, все они заключены под стражу.