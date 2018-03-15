Сельские школьники Татарстана «громко» прочитали Толстого

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Сельские школьники Татарстана в рамках акции «Весенняя неделя добра» «громко» прочитали рассказы Льва Толстого. Об этом сообщает газета «Авангард».

В мероприятии по чтению вслух произведений классика приняли участие ученики младших классов Тетюшского района. Они прочитаны рассказы «Лев и собачка», «Косточка», «Филипок», а затем обсудили их.

Кроме того, для них провели экскурсию по выставке «Когда в мире есть Толстой», которая была организована в Богдашкинской поселенческой библиотеке.