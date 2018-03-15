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Сельские школьники Татарстана «громко» прочитали Толстого

15 марта 2018, 22:16

Сельские школьники Татарстана «громко» прочитали Толстого В мероприятии по чтению вслух произведений классика приняли участие ученики младших классов Тетюшского района.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Сельские школьники Татарстана в рамках акции «Весенняя неделя добра» «громко» прочитали рассказы Льва Толстого. Об этом сообщает газета «Авангард».

В мероприятии по чтению вслух произведений классика приняли участие ученики младших классов Тетюшского района. Они прочитаны рассказы «Лев и собачка», «Косточка», «Филипок», а затем обсудили их.

Кроме того, для них провели экскурсию по выставке «Когда в мире есть Толстой», которая была организована в Богдашкинской поселенческой библиотеке.


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