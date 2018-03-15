Полуфиналисты «Политзавода» за два часа привели свой предвыборный штаб к победе

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Полуфиналисты общественно-политического проекта «Политзавод» приняли участие в деловой игре «Битва штабов», который прошел на базе творческого пространства «Маяковский». В течение двух часов участники разрабатывали свою предвыборную кампанию и сражались в политических дебатах.

«Мы предложим вам сегодня разделиться на пять команд, организовать свои штабы и проявить креатив и знания в области политического процесса и политических партий. Вам нужно будет предложить свою политическую программу, своего кандидата. Вы получите возможность проявить себя в роли политических технологов на каждой из пяти локаций», — рассказала всем собравшимся руководитель проекта «ПолитЗавод» Яна Сирюкова.

Спустя 15 минут участники представили свои штабы и кандидатов. Так, образовались партии «Республиканцы», «Движение вверх», НДПП, «Прогресс» и «Сармат». Партия «Движение вверх» выступила с лозунгом «Сильная экономика, сильный бизнес, сильная промышленность», а партия с креативным названием НДПП среди своих главных ценностей назвала человеческий капитал. Команда «Прогресс» вызвала громкие аплодисменты собравшихся своими лозунгами «Молодым — работа, пожилым — забота», «Построим новое — сохраним лучшее».

«В 2015 году я был одним из десяти победителей „ПолитЗавода“. В свое время я участвовал в подобном квесте. Такие мероприятия позволяют выделить настоящих лидеров, креативных людей. Ребята начинают понимать, какое место в команде они могут занять. Это дает четкое понимание того, чем ты можешь быть полезен», — рассказал член регионального штаба «Молодой гвардии» РТ Виталий Климонскис.

Всего в квесте было подготовлено пять локаций, где модератор предлагал решить определенный кейс. Участники прошли все этапы предвыборной гонки — от подготовки агитационных материалов до участия в дебатах.

«В „ПолитЗавод“ я пришла за новыми знаниями, для того чтобы повысить свою политическую грамотность. На этом квесте мы учимся работать в команде, формулировать свою гражданскую позицию. Легко ругать власть и считать, что государство нам все должно. Надо подумать о том, что мы можем сделать, чтобы стало лучше. Здесь как раз эти компетенции и прокачиваются», — поделилась своими впечатлениями предприниматель Екатерина Леонтьева.

Одним из заданий был медийный кейс, где игроки пытались найти выход из сложившейся ситуации. К примеру, решали, как правильно отреагировать на информационный вброс в СМИ или Telegram-канале.

«Я пришел в этот проект, чтобы посмотреть, как работает политическая система изнутри. Мне нужно было для себя научиться выступать на публике. Проект „ПолитЗавод“ и конкурсы, которые здесь проводятся, дают возможность потренироваться на площадках, приближенных к реальной действительности», — рассказал участник проекта, предприниматель Альберт Урматов.

В конце мероприятия участники защитили свои проекты на «Битве штабов», где они представили итоги своей работы на пресс-конференции. Наибольшее количество очков набрала команда «Сармат».