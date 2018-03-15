Все новости Татарстан Россия

Общество

В Йошкар-Оле отметят Науруз

15 марта 2018, 22:00

Науруз является праздником нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
В Доме дружбы народов Татарстана отметили Науруз-байрам
Фарид Мухаметшин: «Науруз – это не просто праздник, сегодня он вновь объединяет людей»
В Сабинском районе РТ прошли соревнования, посвященные празднику Науруз
Казань впервые после 1000-летия принимает театральный фестиваль «Науруз»
Нижнекамские подростки отмечают Науруз

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Йошкар-Оле отметят традиционный весенний праздник Науруз. Об этом сообщили в Республиканском центре татарской культуры.

В программу праздника включены концерт звезд тюрко-татарской эстрады и художественных коллективов национальных общин города, национальные игры тюркских народов, угощение и многое другое.

Науруз является праздником нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. В настоящее время Науруз отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter