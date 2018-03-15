В Йошкар-Оле отметят Науруз

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Йошкар-Оле отметят традиционный весенний праздник Науруз. Об этом сообщили в Республиканском центре татарской культуры.
В программу праздника включены концерт звезд тюрко-татарской эстрады и художественных коллективов национальных общин города, национальные игры тюркских народов, угощение и многое другое.
Науруз является праздником нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. В настоящее время Науруз отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.