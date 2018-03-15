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Общество

В день выборов для нижнекамцев организуют ярмарку

15 марта 2018, 21:52

Нижнекамцы смогут закупить товар по стоимости, которая опустится ниже рыночной на 25 – 30 процентов.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В день выборов Президента РФ, 18 марта, для жителей Нижнекамска организуют ярмарку. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.

С инициативой выступили предприниматели и местные производители. Они пообещали отпускные цены на всю продукцию. Нижнекамцы смогут закупить товар по стоимости, которая опустится ниже рыночной на 25 – 30 процентов.

Ярмарки развернутся в зданиях и помещениях избирательных участков. На прилавки выставят колбасные изделия, молочную продукцию, сладости, бакалейные товары, овощи и многое другое. Товар будет исключительно татарстанского производства.


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