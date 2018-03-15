«Детская корзина» для новорожденных обойдется казанцам в 27 тыс. рублей

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Средняя стоимость условной «детской корзины» в Казани составила 27 тыс. для новорожденных. Исследование о том, сколько нужно потратить, чтобы обеспечить ребенка самым необходимым в крупных городах России, провели эксперты сайта Avito.

Стоимость «корзины» для дошкольников в Казани — 23,8 тыс. рублей. Собрать школьников в столице Татарстана можно за 15,6 тыс. рублей.

Средняя стоимость «детской корзины» в России составила 28,9 тыс. рублей для новорожденных, 25 тыс. рублей для дошкольников, 15,6 тыс. рублей — для учащихся.

Дороже всего «детская корзина» в Москве (более 30 тыс. рублей), дешевле всего — в Омске (меньше 20 тыс. рублей).

Самый дорогой предмет детского гардероба — верхняя одежда. Приобрести куртку или пальто для девочки в России можно в среднем за 1,4 тыс. рублей, для мальчика — за 1,3 тыс. рублей.

В разрезе городов максимальная стоимость верхней одежды для девочек отмечена в Ростове-на-Дону (2,4 тыс. рублей), для мальчиков — в Челябинске (2,8 тыс. рублей).

Наиболее дорогая обувь продается в Казани (для мальчиков, 1,2 тыс. рублей) и Москве (для девочек, 1,1 тыс. рублей).