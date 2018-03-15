Tele2 предложит абонентам зимние развлечения на особых условиях

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Tele2 приглашает жителей и гостей Татарстана провести выходные на территории горнолыжного курорта «ЯН» в Альметьевске и на катке «Трудовые резервы» в Казани. В эти дни отдыхающие смогут узнать больше о «других» правилах мобильного общения, а для абонентов Tele2 будут действовать особые условия на склоне и катке.

17 и 18 марта для посетителей горнолыжного курорта «ЯН» (г. Альметьевск) будет работать фирменная площадка Tele2. Представители оператора предложат гостям бесплатные горячие напитки, расскажут о выгодных предложениях и действующих акциях и помогут выбрать подходящий тариф из линейки «Мой Tele2». А для клиентов оператора на склонах комплекса будут действовать «другие» правила катания — при предъявлении значка Tele2 на телефоне абонентам предложат дополнительный бесплатный подъем.

Особые условия оператор предлагает и любителям кататься на коньках. Ежедневно на катке «Трудовые резервы» (ул. Николая Ершова, 7, Казань) все абоненты Tele2 могут воспользоваться бесплатным гардеробом. Предложение действует до 31 марта текущего года.

Ряд дополнительных возможностей Tele2 предоставляет своим абонентам также в рамках программы лояльности «Больше». Абоненты оператора могут воспользоваться кешбэком или эксклюзивными скидками на товары и услуги компаний-партнеров. Чтобы присоединиться к программе «Больше», клиентам компании необходимо зайти на страницу проекта на сайте Tele2 и ввести номер своего мобильного телефона. После авторизации абонент попадет в личный кабинет, где сможет выбрать интересующее предложение и категорию, например, «Мода», «Активная городская жизнь», «Спорт» и др. Здесь же представлена детальная информация о сроке действия акции, условиях получения скидки или начисления кешбэка.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.