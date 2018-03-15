В Татарстане адвоката и его помощника подозревают в получении 550 тысяч рублей взятки

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Татарстане адвокат и его помощник задержаны по подозрению в получении взятки на сумму 550 тысяч рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, полицейскими установлено, что к 2015 году женщина наняла адвоката для представления интересов ее родственника, в отношении которого расследовалось уголовное дело.

Вскоре адвокат сообщил своей клиентке, что у него якобы есть знакомые, способные переквалифицировать действия ее родственника на менее тяжкую статью за 550 тысяч рублей. Женщина передала деньги посреднику, который отдал их адвокату.

После того как мужчине был вынесен обвинительный приговор, шокированные решением суда родственники решились обратиться в полицию.

В результате сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали адвоката и его помощника.

По информации СУ СК РФ по РТ, помощник свою вину признал целиком, а адвокат не признал. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по стать «Посредничество во взяточничестве».