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Онлайн-кинотеатры Китая покажут российские мультсериалы

15 марта 2018, 19:16

Крупные кинотеатры КНР приобрели права на демонстрацию десяти мультфильмов из России.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Компания «Цифровое Телевидение» продала права на показ десяти российских мультсериалов крупнейшим онлайн-кинотеатрам Китая, сообщает РИА Новости.

Совокупная аудитория китайских онлайн-кинотеатров превышает один миллиард человек в месяц.

Китайские зрители увидят современные российские анимационные сериалы: «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль», «С.О.Б.Е.З.», «Волшебный Фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Деревяшки», «Четверо в Кубе» и «Герои Энвелла». 

Все мультфильмы перевели и переозвучили на китайский язык и изменили графику. Сценарии мультфильмов скорректировали с учетом культурологических особенностей аудитории КНР.

На территории Китая также доступны игры для смартфонов и планшетов, созданные по мотивам российских мультфильмов.


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