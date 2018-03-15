Онлайн-кинотеатры Китая покажут российские мультсериалы

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Компания «Цифровое Телевидение» продала права на показ десяти российских мультсериалов крупнейшим онлайн-кинотеатрам Китая, сообщает РИА Новости.
Совокупная аудитория китайских онлайн-кинотеатров превышает один миллиард человек в месяц.
Китайские зрители увидят современные российские анимационные сериалы: «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль», «С.О.Б.Е.З.», «Волшебный Фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Деревяшки», «Четверо в Кубе» и «Герои Энвелла».
Все мультфильмы перевели и переозвучили на китайский язык и изменили графику. Сценарии мультфильмов скорректировали с учетом культурологических особенностей аудитории КНР.
На территории Китая также доступны игры для смартфонов и планшетов, созданные по мотивам российских мультфильмов.