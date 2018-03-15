Татарстан дебютировал на лейбцигской книжной ярмарке с четырехвековой историей

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Впервые на всемирно известной выставке печатных изданий, Лейпцигской книжной ярмарке, Татарское книжное издательство представило свои книги, сообщает пресс-служба печатного дома.

Крупное международное событие стартовало сегодня и будет проходить до 18 марта. В экспозиции, первая из которых прошла еще в XVII веке, а в XVIII превратила город в центр букинистической торговли Германии, участвуют издательства разных стран мира и сотни тысяч посетителей.

Здесь представлены как школьные учебники, газеты и журналы, календари, так и книги, художественные альбомы, аудиокниги и многое другое.

Участие Татарстана в выставке стало возможным благодаря тому, что в прошлом году во время рабочей поездки Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Лейпциг соотечественники, мигрировавшие в Германию, заявили о желании иметь в Германии татарскую литературу, включая книжные новинки и бестселлеры.

Дебют Татарского книжного издательства представляют более сотни разножанровых изданий: проза, поэзия, детская, историческая и краеведческая литература, богато иллюстрированные альбомы, словари на татарском, русском, английском и других языках.

