«АК БАРС» Банк – участник новой финансовой экосистемы «Маркетплейс», инициированной Банком России

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк протестирует новый масштабный проект «Маркетплейс», о механизме работы которого рассказали сегодня на брифинге представители Банка России – первый заместитель председателя правления Сергей Швецов и директор департамента развития финансовых рынков Елена Чайковская.

«Маркетплейс» – это система, объединяющая на одной платформе финансовые продукты и услуги, а также консультации для физических и юридических лиц. Например, в «Маркетплейсе» можно будет оформить вклад, индивидуальный инвестиционный счет, получить кредит, совершить денежный перевод или открыть гарантию для юридических лиц и пр. В настоящее время ведется работа над прототипом системы.

Руководитель проектного офиса инновационного развития «АК БАРС» Банка Дамир Галиев прокомментировал роль банка в этом проекте: «”АК БАРС” Банк является одним из поставщиков продукта в рамках агрегатора, а также активно участвует в разработке прототипа. У нас уже есть успешный опыт и экспертиза создания маркетплейсов на примере “витрины” “АК БАРС 365”, где можно приобрести услуги банковской группы (в области страхования, медицины и инвестиций) и ряда партнеров (повышенный кэшбэк, возврат налогов, путешествия, мобильная связь)».

Целью проекта «Маркетплейс» является организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов и регистрации финансовых транзакций, способствующих формированию безопасной среды для финансовых сделок, а также повышение доступности финансовых услуг.