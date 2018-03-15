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Общество

Россельхознадзор усилит контроль за белорусским молоком для детей

15 марта 2018, 18:22

Управление неоднократно выявляло в молочной продукции из Белоруссии следы антибактериальных препаратов.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Россельхознадзор планирует усилить контроль за белорусским молоком, которое предназначено для детского питания, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

Поступающее из Белоруссии молоко для детей вызывает у Россельхознадзора серьезные беспокойства. Речь идет об остатках антибактериальных препаратов в образцах пастеризованного молока с Несвижского завода детского питания, рассказала Мелано.

Препараты были выявлены Брянской межобластной ветеринарной лабораторией. 

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям несколько раз указывало на системность выявления остатков препаратов в белорусской молочной продукции.

Продукция для детского питания имеет более жесткие требования, а значит, государственная ветеринарная служба Белоруссии обязана была усилить контроль за безопасностью и качеством выпускаемой продукции, подчеркнула представитель Россельхознадзора.


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