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В Татарстане около 1500 арестантов смогут участвовать в выборах Президента РФ

15 марта 2018, 16:59

Реализовать свое избирательное право смогут все подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Татарстане около 1500 арестантов смогут участвовать в выборах Президента РФ, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Помощник уполномоченного по правам человека в республике, представитель регионального УФСИН и начальник отдела СИЗО и тюрем Татарстана посетили изоляторы Казани.

Визитеры проверили помещения, подготовленные для работы избирательных комиссий, а также наличие необходимых материалов в СИЗО-1 и СИЗО-2.

Реализовать свое избирательное право, гарантированное Конституцией Российской Федерации, смогут все подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.

В Татарстане функционируют пять следственных изоляторов. В казанских СИЗО-1 и СИЗО-2, бугульминском СИЗО-3, чистопольском СИЗО-5 созданы закрытые избирательные участки. В мензелинском СИЗО-4 образован филиал избирательного участка, на территории которого расположено данное учреждение.

18 марта в выборах смогут принять участие около 1500 арестантов, обладающих избирательным правом. Наибольшее количество содержится в СИЗО-2 – более 500 человек.


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