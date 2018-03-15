Фонд газификации РТ призвал обеспечить очистные сооружения квалифицированными кадрами

(Алькеевский район, 15 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Фонд газификации РТ призвал обеспечить биологические очистные сооружения (БОСы) квалифицированными кадрами. Об этом гендиректор фонда Джаудат Миннахметов заявил журналистам перед запуском БОСа в селе Базарные Матаки Алькеевского района.

Сначала эту проблему обозначил глава района Александр Никошин.

«К сожалению, очистные сооружения обслуживаю я сам как глава поселения, у меня нет специалистов, нет обучения по ним. Обучение обязательно нужно. Наш водоканал не в состоянии это тянуть, я понимаю, что это сложно. Сегодня те два — три человека, которые находятся на очистных сооружениях — у них нет ни опыта, ни умения работать», — посетовал Никошин.

В ответ на это Миннахметов заметил, что такая ситуация характерна для многих районов, и предложил главам сельских поселений республики написать обращение Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«Очистные сооружения — это дело серьезное, там должны работать хорошие специалисты. Мы уже начали обучать, но на это тоже денег нет, обучения бесплатного не бывает. Давайте сделаем обращение к Президенту РТ создать дирекцию, обеспечить штат бюджетом. В каждом районе назначим человека, диспетчер будет в Казани. Будем централизованно управлять и обеспечивать достойной зарплатой», — рассказал глава Фонда газификации РТ.

«Чтобы содержать садик, там есть заведующая, воспитательница, в начальных школах есть директор, учитель труда. Они все смотрят за хозяйством. А здесь кто? Один оператор, который получает 8 тыс. рублей — сутки работает, двое отдыхает. С зарплатой 8 тыс. кто будет идти? А объект сложнейший», — продолжил Миннахметов.

Инициативу поддержал глава Росприроднадзора по РТ Фарит Хайрутдинов. Он подчеркнул, что важно не только построить БОСы, но и правильно содержать их.

«Для того, чтобы содержать биологические очистные сооружения, нужны профессиональные химики, лаборанты. Тогда только мы добьемся того, чтобы в наши люки поступала очищенная вода», — отметил Хайрутдинов.