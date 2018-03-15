Российские ученые смогли взорвать лазером искусственный астероид

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Ученые из России доказали, что астероид возможно разрушить с помощью лазера, сообщает «Хайтек».

Российские исследователи из «Росатома» и Московского физико-технического института (МФТИ) изготовили миниатюрные астероиды и взорвали их лазером. При создании искусственных небесных тел ученые исходили из данных о составе каменистых метеоритов — это 90 процентов небесных тел, которые достигают атмосферы Земли. Тем самым исследователи смоделировали воздействие ядерного удара на угрожающий Земле астероид.

Ученые отмечают, что выводы справедливы только для 200-метрового астероида, попадающего в атмосферу под углом, схожим с челябинским метеоритом. На основе реальных случаев они продолжают изучать различные варианты падения небесных тел на Землю.