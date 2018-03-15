Минниханов пообещал жителям казанского поселка Юдино строительство ледового катка

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Юдино построят новый каток с искусственным льдом. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на встрече с жителями поселка и работниками подразделений Казанского территориального управления ГЖД.

«Рассматриваем несколько вариантов недорогих спортивных площадок. Я поручение дал. Сейчас оцениваем небольшие ледовые катки. Обещаю, что один из катков с искусственным льдом будет здесь», – сказал лидер республики.

«Как раз в Юдино в этом году такой каток отработаем, чтобы дальше этот опыт можно было тиражировать», – добавил он.