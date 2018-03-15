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На выборы Президента России 49 тысяч татарстанцев придут впервые

15 марта 2018, 16:44 , Фото: Рамиль Гали

На выборы Президента России 49 тысяч татарстанцев придут впервые Юные избиратели получат маленькие подарки от ЦИК РТ.

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). На выборы Президента России впервые придут 49 тысяч 18-летних татарстанцев. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

Всего республиканская избирательная комиссия насчитала в Татарстане 800 тысяч молодых избирателей в возрасте от 18 до 35 лет.

«Впервые голосующих у нас на 18 марта будет 49 тысяч человек. Мы разослали им индивидуальные приглашения на их первые выборы. На избирательных участках ЦИК мы им приготовили маленькие сувениры: это значки, брелочки и обложки для паспортов. Мы подумали, что избирателям будет приятно», — рассказала Надежда Борисова.

По ее словам, в каждом районе на избирательном участке 18-летние избиратели помимо стандартного мини-подарка от ЦИКа РТ получат индивидуальные сувениры. 

Выборы Президента России стартуют 17 марта в 23.00, как раз в момент открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке.


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