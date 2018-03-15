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Культура

Михалков выиграл суд против вдов баскетболистов по фильму «Движение вверх»

15 марта 2018, 17:26

Истицами выступили вдовы баскетболиста Александра Белова и тренера команды Владимира Кондрашина.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Московский городской суд отклонил иск вдов спортсменов к студии «Тритэ» Никиты Михалкова из-за экшн-драмы «Движение вверх», передает РИА Новости.

Истицами выступили вдовы баскетболиста Александра Белова и тренера команды Владимира Кондрашина. По их мнению, в фильме незаконно использовали их образы, а также информацию о частной жизни спортсменов. Также они потребовали запретить использовать в сценарии «недостоверную информацию о заболевании Белова».

В суде сочли, что фильм представляет собой творческий вымысел, а не экранизацию биографии спортсменов. И поэтому судья не удовлетворил претензии вдов, решив, что они несостоятельны.

Фильм «Движение вверх» о победе советских баскетболистов над американскими спортсменами превзошел кассовые сборы «Аватара» в России.


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