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Фонд «Сколково» ищет инновационные стартапы

15 марта 2018, 18:52

Региональный этап всероссийского роуд-шоу по развитию и поддержке технологического предпринимательства пройдет 27-28 марта в Ульяновске.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Фонд «Сколково» предлагает инноваторам Приволжского федерального округа принять участие в Open Innovations Startup Tour 2018.

Региональный этап всероссийского роуд-шоу по развитию и поддержке технологического предпринимательства пройдет 27-28 марта в Ульяновске.

Тема мероприятия — «Цифровые вызовы российской экономики». ИТ-трек, индустриальный трек, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве и развитие урбанистики станут направлениями конкурсной программы.

В рамках тура «Сколково» ищет стартап-команды, реализующие инновационные проекты в сфере высоких технологий.

Победители конкурса могут, кроме прочего, напрямую пройти в полуфинал конкурса Startup Village, получить 2 млн рублей, найти инвестора и партнеров.

Узнать больше об Open Innovations Startup Tour можно на сайте www.startup-tour.ru.


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