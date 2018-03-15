Фонд «Сколково» ищет инновационные стартапы

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Фонд «Сколково» предлагает инноваторам Приволжского федерального округа принять участие в Open Innovations Startup Tour 2018.
Региональный этап всероссийского роуд-шоу по развитию и поддержке технологического предпринимательства пройдет 27-28 марта в Ульяновске.
Тема мероприятия — «Цифровые вызовы российской экономики». ИТ-трек, индустриальный трек, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве и развитие урбанистики станут направлениями конкурсной программы.
В рамках тура «Сколково» ищет стартап-команды, реализующие инновационные проекты в сфере высоких технологий.
Победители конкурса могут, кроме прочего, напрямую пройти в полуфинал конкурса Startup Village, получить 2 млн рублей, найти инвестора и партнеров.
Узнать больше об Open Innovations Startup Tour можно на сайте www.startup-tour.ru.