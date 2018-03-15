Суд согласился с решением УФАС РФ по РТ по делу Российского союза страховщиков

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Дело с участием Татарстанского УФАС России и Российского союза страховщиков (РСА) завершилось победой антимонопольного органа. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанского УФАС России.

УФАС РФ по РТ признало, что РСА нарушил закон о защите конкуренции при создании справочников. Исходя из них, рассчитывается стоимость запасных частей, применяемая при определении размера выплат по договорам ОСАГО по всей России. РСА сформировал справочник, не учитывая специфику каждого отдельного региона и действующих на его территории цен.

Татарстанское УФАС России обратилось в Верховный суд России, где его позиция была поддержана.

«Принятое решение прямо говорит о том, что справочники подлежат обязательной корректировке», — цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя территориального органа ФАС России Сергея Павлова.

Подтверждение выводов Татарстанского УФАС России скажется на итоговой сумме выплат по ОСАГО. Кроме того, у автовладельцев появится возможность взыскать ранее понесенные убытки за ремонт автомобиля после аварии.