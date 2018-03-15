ВТБ зафиксировал 30-процентный рост ипотеки в Татарстане

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). По итогам 2017 года татарстанское подразделение ВТБ зафиксировало 30-процентный рост ипотечного кредитования. Положительные тренды наблюдаются во всех сегментах розничного бизнеса ВТБ в республике. Об этом рассказала руководитель розничного подразделения банка ВТБ в Татарстане Ильсия Гиниятуллина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Она отметила, что в целом за прошедший год жители республики получили более 40 тыс. кредитов на сумму 31 млрд рублей. Рост показателя составил 40 процентов, а кредитный портфель увеличился до 60,8 млрд рублей.

Самую заметную динамику показал сегмент жилищных кредитов. Он вырос на 30 процентов по сравнению с показателями 2016 года. В течение прошлого года ВТБ выдал татарстанским семьям 9 тыс. ипотечных кредитов на 16,5 млрд рублей, подчеркнула спикер. При этом наибольшим спросом у жителей республики пользовалось вторичное жилье, а средний размер такого кредита составил 1,8 млн рублей.

Взрывной рост популярности ипотеки во многом произошел из-за регулярного снижения ключевой ставки ЦБ, уверена глава розничного подразделения ВТБ в Татарстане.

«По нашим прогнозам, в 2018 году ипотека снова побьет рекорды. Этому будет способствовать как дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, так и реализация государственных программ (по стимулированию рынка жилья — прим. Т-и)», — объяснила журналистам Ильсия Гиниятуллина.

Низкая ставка регулятора привлекла внимание клиентов и к другим продуктам ВТБ. В банке отметили возросшую потребность татарстанцев в кредитах наличными. В 2017 году жители Татарстана оформили в ВТБ в 1,5 раза больше таких займов, чем годом ранее.

Не отстает и кредитование автолюбителей республики. В прошлом году розничное подразделение ВТБ выдало татарстанцам автокредитов на 3 млрд рублей. Показатель оказался на треть выше периода 2016 года. Займы на покупку авто продолжат расти и в этом году, уверены в банке.

Вместе со снижением ключевой ставки и ростом кредитного спроса клиенты ВТБ стали заметно чаще обращаться за рефинансированием ранее выданных займов. По итогам 2017 года сумма рефинансированных ипотечных кредитов увеличилась более чем в 11 раз и достигла 900 млн рублей.

Параллельно с кредитованием увеличился спрос на сберегательные продукты ВТБ. За год татарстанцы разместили в банке 14 млрд рублей — это четырехкратный рост по сравнению с показателями 2016 года. Благодаря этому депозитный портфель организации вырос до 52,4 млрд рублей.

«Помимо стандартных депозитов мы предлагаем клиентам сезонные акции, вложения в инвестиционные продукты, брокерское обслуживание, ПИФы, облигации. Все это позволяет получать неплохую доходность от размещений», — отметила глава розничного подразделения ВТБ в РТ.

Она добавила, что перед банком стоят амбициозные планы на 2018 год. ВТБ намерен добиться роста по всем основным направлениям розничного бизнеса. Основная цель банка в этом году — увеличение клиентской базы, количества зарплатных проектов, а также повышение лояльности и удовлетворенности клиентов, заключила Ильсия Гиниятуллина.