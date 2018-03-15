Президент РТ заявил о готовности выкупить проданный РЖД Дом пионеров в Юдино

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с жителями поселка Юдино и работниками подразделений Казанского территориального управления ГЖД заверил, что ДК Железнодорожников будет отремонтирован. Он также заявил о необходимости выкупить Дом пионеров.

Лидер республики заметил, что ДК Железнодорожников уже более 90 лет. «По моей информации, он в последний раз ремонтировался в 96-м году. Его обязательно надо отремонтировать», — сказал он.

Президент РТ также затронул тему ранее проданного РЖД частному лицу Дома пионеров, построенного еще в советское время железнодорожниками.

«Совершенно неправильно, что объект социальной сферы — Дом пионеров — продали частнику. Всегда такие объекты передавались субъекту, муниципалитету. Еще и с финансированием. Мы готовы его отремонтировать, чтобы он функционировал. Я даже попросил узнать Ильсура Раисовича (мэр Казани Ильсур Метшин — прим. Т-и), за сколько его продали. Готовы Дом пионеров выкупить, привести в порядок, чтобы его дети посещали», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«В ближайшее время сделаем проект. Готовы в этом году приступить к работам, чтобы привести его в порядок. Обещаю, даже если придется выкупать, сделаем. Это несправедливо», — добавил Рустам Минниханов.