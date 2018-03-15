Более 9 тысяч семей Татарстана улучшили жилищные условия с помощью ипотечных кредитов ВТБ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Розничный бизнес ВТБ в Татарстане по итогам 2017 года продемонстрировал рост по всем ключевым показателям. При этом наибольшим спросом у жителей республики пользовалась ипотека. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции руководитель розничного бизнеса ВТБ в регионе Ильсия Гиниятуллина.

Всего за отчетный период жителям республики было выдано более 40 тысяч кредитов на общую сумму порядка 31 млрд рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в 2016 году. Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Татарстане за 2017 год вырос почти на треть – до 60,8 млрд рублей.

Среди кредитных продуктов по объему выдач лидирует ипотека. По сравнению с 2016 годом продажи в данном сегменте выросли на 30 процентов – до 16,5 млрд рублей. За 2017 год банк выдал 9 тысяч жилищных кредитов.

Еще одним фокусным направлением работы банка стало кредитование наличными. Всего за отчетный период было предоставлено более 26 тысяч таких займов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Относительно предыдущего года объем выдач по данному направлению увеличился в 1,5 раза.

Высокую динамику показал бизнес банка и в сегменте автокредитования. По сравнению с 2016 годом выдача автокредитов увеличилась на треть – до 3 млрд рублей. Всего на покупку автомобилей было оформлено более 6 тысяч кредитов.

Также в банке отмечают повышение спроса на сберегательные продукты. За год жители республики разместили в ВТБ 14 млрд рублей своих накоплений – это в четыре раза больше, чем в 2016 году. Депозитный портфель увеличился за год в 1,5 раза и на 1 января 2018 года составил порядка 52,4 млрд рублей.

«Мы довольно успешно завершили год, продемонстрировав рост по всем ключевым показателям. Увеличению кредитного портфеля во многом способствовало снижение ключевой ставки, в связи с чем выросла популярность программы рефинансирования. Так, в сегменте ипотечного кредитования по итогам года сумма рефинансированных кредитов увеличилась более чем в 11 раз, достигнув 900 млн рублей. Существенный прирост депозитного портфеля свидетельствует о высоком доверии клиентов к банку и конкурентоспособных условиях размещения денежных средств, которые мы предлагаем», – прокомментировала руководитель розничного бизнеса ВТБ в Татарстане Ильсия Гиниятуллина.